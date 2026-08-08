Редица организации се обявиха против намеренията на здравния министър Катя Ивкова да промени статута на държавния инвитро център.

От Фондация "Искам бебе", Сдружение "Зачатие", както и координаторът на Експертния съвет по асистирана репродукция към Здравното министерство се обявиха категорично против центърът да бъде прехвърлен от министерството към Здравната каса. Противниците на идеята смятат, че промяната ще ощети семействата, които кандидатстват за инвитро процедури.

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От Здравното министерство излязоха с позиция, че към момента има готов единствено функционален анализ, оценяваш административната система. От ведомството подчертават, че това не са окончателни решения и те ще бъдат подложени на обществено обсъждане.

Редактор: Цвета Лазаркова