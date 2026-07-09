Нова вълна от бомбени заплахи предизвика спешни евакуации на държавни институции в различни части на страната. Сред засегнатите са Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областните администрации в Стара Загора и Пазарджик, както и административни сгради в Силистра, Хасково, Кюстендил и други градове.

Особено сериозна остава ситуацията в Ловеч, където институциите получават сигнали за бомба вече трети пореден ден. Заплахите създават сериозни затруднения за работата на държавните структури, които са принудени многократно да прекъсват дейността си и да евакуират служители и граждани.

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна заплахи за бомби в страната (СНИМКИ)

Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че при получаването на последния имейл със заплаха незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112. На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, а сградата е била евакуирана съгласно утвърдените процедури.

По думите му ситуацията е особено сложна, тъй като в момента 12-етажната административна сграда преминава през мащабен ремонт.

„Освен служителите на администрацията, в сградата ежедневно работят и десетки строителни работници. Евакуацията на такава висока сграда е трудна, но и в трите случая успяхме да изведем всички хора безопасно и в кратки срокове“, заяви Христов.

В сградата се помещават редица държавни структури, сред които Националната агенция за приходите, Регионалното управление на образованието, Държавен фонд „Земеделие“, Областната дирекция „Земеделие“ и дирекция „Социално подпомагане“.

Според областния управител всяка проверка след получен сигнал отнема минимум два часа, през които работата на институциите е напълно блокирана. „Не стига неудобството от ремонтните дейности, но и тези бомбени заплахи сериозно затрудняват работата на администрациите и обслужването на гражданите“, посочи той.

Вълна от сигнали за бомби в съдилища, администрации и болници в страната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първият сигнал е бил изпратен до местната структура на НАП и е наложил евакуация на цялата сграда. Следващите две заплахи са били получени директно на електронната поща на Областната администрация.

По информация на Христов съдържанието на съобщенията се различава. В първия случай е имало препратка към Аллах, докато в последните два подобни елементи липсват. В най-новия сигнал дори са били посочени предполагаеми взривни вещества и предупреждение за непосредствено задействане на експлозия.

Някои от съобщенията съдържали текст от типа: „Остават два часа до взрива“, което е наложило незабавно активиране на всички мерки за сигурност.

Въпреки че сигналите се оказват фалшиви, от администрацията подчертават, че не могат да си позволят да ги пренебрегват. „Няма вариант за неглижиране на подобни заплахи. При всеки сигнал се действа по установения план, независимо дали е първи или десети пореден случай“, категоричен е Пламен Христов.

След всяка евакуация служителите на МВР извършват пълна проверка на сградата, а достъпът до помещенията се възстановява едва след официален протокол, удостоверяващ липсата на опасност. Няма информация за установен извършител. Институциите се надяват компетентните служби да успеят да проследят източника на заплахите, тъй като серията от сигнали вече засяга множество административни структури в различни градове на страната.

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