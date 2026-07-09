„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас продължава да изпълнява дейността си в пълен обем и без каквито и да било затруднения в работния процес, съобщиха от дружеството.

За осигуряване на нормалното управление и функциониране на ВиК оператора са определени служители, които временно ще изпълняват необходимите ръководни функции до приключването на законовите процедури и окончателното произнасяне на компетентните държавни органи.

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От дружеството подчертават, че оперативната дейност не е засегната. Техническите и експлоатационните екипи продължават да изпълняват ежедневните си задължения по предварително утвърдените графици, като остават в постоянна готовност за реакция при възникване на аварии и други извънредни ситуации.

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Всички дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, се извършват нормално, а поетите ангажименти към потребителите се изпълняват без отклонение, посочват още от ВиК - Бургас.

От ръководството уверяват, че водоснабдяването на всички населени места, обслужвани от дружеството, е обезпечено и към момента няма риск за непрекъснатото предоставяне на услугите.

Редактор: Цветина Петкова