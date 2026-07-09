Предложенията за промени в Изборния кодекс бяха във фокуса на дебатите в Народното събрание. В фира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от „Прогресивна България” Стоян Тричков коментира законодателните приоритети на управляващото мнозинство. По думите му правителството работи активно по законодателната си програма още в първите два месеца на управлението.

„Вече сме започнали със сериозни промени в Закона за съдебната власт и Изборния кодекс. Предприемаме действия в посока възстановяване на нормалността. За два месеца не може да се очаква, че ще бъдат решени всички проблеми. ВСС е с изтекъл мандат и вървим към избора на нов“, заяви Тричков.

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По думите му основният акцент в промените в Изборния кодекс е възстановяването на изцяло машинно гласуване. "Целта ни е да възстановим честността, прозрачността и да върнем доверието в изборния процес с тази промяна", посочи депутатът.

Тричков заяви, че при евентуално разминаване между данните от машината и ръчното преброяване, партията предлага за официален резултат да се приема машинният протокол.

По темата за многомандатен избирателен район „Чужбина“ Тричков заяви, че макар текстът да съществува в Изборния кодекс от 2021 г., той не е приложим на практика.

„По становище на ЦИК той е технически неприложим. Изключително сложно е да се установи броят на българските граждани в чужбина и да се определят границите на този район“, коментира депутатът.

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Той допълни, че „Прогресивна България“ остава отворена за обсъждане на разумни предложения за промени в законопроекта между първо и второ четене, както и след следващите избори и обяви, че целта им е да бъде приет разумен Изборен кодекс, който да работи устойчиво в дългосрочен план.

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Редактор: Иван Иванов