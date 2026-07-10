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Какви са най-фрапиращите случаи и какво показват официалните данни
Платформата "Диагноза България", създадена от Мартин Атанасов, показа аномалии за над 605 млн. лева в болниците. Как платформата открива съмнителните разходи и трябва ли да последват проверки? Темата коментират акушер-гинекологът и бивш главен секретар на Българския лекарски съюз д-р Димитър Ленков и бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев в ефира на "Здравей, България".
"Властите са наясно с всички тези данни от платформата. Това е нещо, за което се говори от години. Освен с редките лекарства, положението с лекарствата за онкологично болните е същото. Това са 48 болници, които купуват лекарства по този начин. Това е проблем, създаден от мнозинството на политиците през 2018 г.", обясни д-р Болтаджиев.
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"НЗОК е една финансова институция, която работи с нашите пари. Събира се една огромна сума 5 млрд. 200 млн. лева, която е апетитна хапка за всеки един бизнесмен. Тази информация е достъпна, но само за властите. Обикновеният човек ако се опита да я намери, не може да я открие. Това означава, че има нещо гнило в системата", допълни д-р Ленков.
"Всяка една болница си прави търг. Въпросът е защо той не е централизиран", изтъкна още акушер-гинекологът.
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"В здравеопазването обществените поръчки са по-скъпи от нещата без тях. В държавните болници директорът не харчи своите пари, а тези на държавата. Касата плаща едни суми по клинични пътеки, други средства влизат от пациентите. Така болницата има бюджет, който плаща заплати и купува консумативи. Ако болницата е частна, собственикът вади всички тези средства от джоба си. При държавните не е така, затова те са потънали в дългове", каза още бившият член на Надзорния съвет на НЗОК.
Д-р Ленков каза, че разликата в цените на лекарствата за онкоболни отиват при властта и политическите партии. "Не е морално, защото се работи с парите на гражданите на България", каза той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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