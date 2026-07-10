Снимка/Видео: БГНЕС
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В сблъсъка са участвали товарен автомобил и лека кола
Тежък пътен инцидент затвори движението по Подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. Катастрофата е станала снощи около 22:00 часа в района на Мъглиж.
По първоначална информация в сблъсъка са участвали товарен автомобил и лека кола. Вследствие на силния удар водачът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е получила тежки наранявания и е транспортирана в болница от екип на Спешна помощ.
Моторист пострада при катастрофа на Подбалканския път
Снимка: БГНЕС
Произшествието е станало, след като леката кола е предприела рискова маневра за обратен завой на главния път и е била ударена от преминаващ камион.
На мястото работят полицейски екипи, които извършват оглед на местопроизшествието. Движението в района е временно спряно, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути до приключване на разследването и разчистването на пътя.
Снимка: БГНЕСРедактор: Цветина Петкова
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