Правителството призна Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания” за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от четири години.

Сдружението работи активно за подобряване на жизнения стандарт на хората с придобити увреждания. Организацията подкрепя тяхното трудово и социално приобщаване в обществото и насърчава повишаването на тяхното образование и квалификация.

Социалното министерство ще търси по-ефективна подкрепа за хора с увреждания

Сдружението предоставя становища и участва в разработването на проекти, програми, стратегии и инициативи на национално и регионално ниво за участието на хората с увреждания в областта на науката, културата и изкуството, образованието и спорта, както и за насърчаване на тяхната професионалната реализация.

Редактор: Цветина Петрова