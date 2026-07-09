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Това важи за срок от четири години
Правителството призна Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания” за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от четири години.
Сдружението работи активно за подобряване на жизнения стандарт на хората с придобити увреждания. Организацията подкрепя тяхното трудово и социално приобщаване в обществото и насърчава повишаването на тяхното образование и квалификация.
Социалното министерство ще търси по-ефективна подкрепа за хора с увреждания
Сдружението предоставя становища и участва в разработването на проекти, програми, стратегии и инициативи на национално и регионално ниво за участието на хората с увреждания в областта на науката, културата и изкуството, образованието и спорта, както и за насърчаване на тяхната професионалната реализация.Редактор: Цветина Петрова
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