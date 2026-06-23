Министерството на труда и социалната политика в диалог с национално представителните организации на и за хората с увреждания ще търси решения, които ще гарантират по-ефективно насочване на подкрепата за тях, така че тя да бъде съобразена с нуждите на всеки. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която проведе среща с техни представители. Един от инструментите за повишаване на качеството на подкрепата е подобрената оценка на потребностите.

Снимка: Пресцентър на МТСП

Като втори ключов акцент министърът открои необходимостта от по-голямо включване на хората с увреждания в обществения и икономическия живот. Според Ефремова системата трябва не само да осигурява социална защита, но и да насърчава реализацията им, когато това е възможно.

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„Можете да бъдете още по-полезни и да имате по-достоен начин на живот с осигурена работа”, каза министърът. Тя подчерта, че е необходимо да се работи както с работодателите, така и с институциите за разкриване на повече възможности за заетост и развитие на талантите и способностите на хората с увреждания.

Редактор: Мария Барабашка