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Лицето се занимава и със строителство на сгради
СДВР разби склад в София, в който са открити 50 000 вейпа без бандерол.
Наемател на помещението е собственик на голяма верига фитнеси, също така е и строител на жилищни сгради, научи NOVA.
Снимка: NOVA
Директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков, каза, че акцията е проведена след подаден сигнал. Установени са лица, които имат отношение към случая.
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