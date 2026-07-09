СДВР разби склад в София, в който са открити 50 000 вейпа без бандерол.

Наемател на помещението е собственик на голяма верига фитнеси, също така е и строител на жилищни сгради, научи NOVA.

Снимка: NOVA

Директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков, каза, че акцията е проведена след подаден сигнал. Установени са лица, които имат отношение към случая.