Окръжната прокуратура във Видин привлече към наказателна отговорност мъж, обвинен в убийството на своята 80-годишна баба. Разследването се води под надзора на държавното обвинение по квалифициран състав на умишлено убийство.

Случаят е от 1 юли, когато в Областната дирекция на МВР във Видин е постъпил сигнал от мъжа, идентифициран с инициалите Н.Т. По данни на прокуратурата той сам се е обадил на полицията и е съобщил, че е убил баба си в дома им в града.

Задържаха мъж, сам подал сигнал, че е убил баба си във Видин

На място незабавно са изпратени полицейски служители и разследващи екипи. При оглед по тялото на възрастната жена са били установени множество травматични увреждания. От местопроизшествието са иззети веществени доказателства, които ще бъдат използвани в хода на разследването.

Според събраните до момента данни обвиняемият е причинил смъртта на жената чрез нанасяне на множество удари с ръце и твърд предмет. От прокуратурата посочват, че деянието е квалифицирано като извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

С постановление на разследващия орган Н.Т. е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. От Окръжната прокуратура във Видин съобщиха, че предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова