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Изпратен на мястото екип на Спешна помощ само констатирал смъртта на жената
38-годишен мъж е задържан за убийството на 80-годишната си баба във Видин, съобщават от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА във Видин Силвия Иванова.
Сигналът за трагичния инцидент е подаден в нощта срещу сряда на телефон 112 от самия мъж. Той съобщил, че е убил с нож баба си в дома им в областния град. На място незабавно бил изпратен екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който констатирал смъртта на възрастната жена.
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Оперативно-следствена група извършила оглед, а тялото на 80-годишната жена е транспортирано за аутопсия в болницата във Видин.
За случая е уведомена прокуратурата, а разследването продължава.Редактор: Ралица Атанасова
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