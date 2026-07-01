38-годишен мъж е задържан за убийството на 80-годишната си баба във Видин, съобщават от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА във Видин Силвия Иванова.

Сигналът за трагичния инцидент е подаден в нощта срещу сряда на телефон 112 от самия мъж. Той съобщил, че е убил с нож баба си в дома им в областния град. На място незабавно бил изпратен екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който констатирал смъртта на възрастната жена.

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Оперативно-следствена група извършила оглед, а тялото на 80-годишната жена е транспортирано за аутопсия в болницата във Видин.

За случая е уведомена прокуратурата, а разследването продължава.

Редактор: Ралица Атанасова