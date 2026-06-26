Задържаха 48-годишен мъж, заканил се два пъти с убийство с пистолет на мъж в София. Това съобщават от пресцентъра на Софийска районна прокуратура, която му повдигна обвинения.

Около 15:40 часа на 23 юни на столичния булевард “Македония” обвиняемият насочил пистолет към мъж с думите: „Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“. Два часа след това отново отправил заплаха, като този път опрял оръжието към челото на пострадалия, който подал сигнал в полицията.

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Обвиняемият е осъждан в миналото, но към настоящия момент е реабилитиран, посочват от прокуратурата. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа. Спрямо него е внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

Редактор: Станимира Шикова