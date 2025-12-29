Задържаха 39-годишен, заканил се с убийство на мъж в столицата. Според събраните до момента доказателства на 26 декември на площадка пред блок в столичния квартал „Младост“, обвиняемият И.Д. се е заканил с убийство на мъж с думите: „Ще те убия!“, „Ще гушнеш букета!“, „Ще те ликвидирам!“, „Ще убия детето ти, ще убия и теб!“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. За това деяние законът предвижда затвор до 6 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.Д. е задържан за срок до 72 часа. От държавното обвинение уточняват, че обвиняемият вече е осъждан. Прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за постоянен арест.

