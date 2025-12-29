Майка и син са пострадали, а двама мъже са задържани след семеен скандал между роднини в Тетевен. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Първоначално възникнало сбиване между 77-годишен мъж и 54-годишния му син от една страна, а от друга - между 65-годишна жена и 43-годишния ѝ син.

Бащата и синът са задържани за срок до 24 часа. Другите двама са откарани към болница в Плевен, без опасност за живота.

При сбиването са нанесени материални щети по къщата. Около два часа след скандала в полицията в Тетевен е получен сигнал за потрошени два паркирани автомобила. Единият е собственост на задържан при сбиването. Образувани са две досъдебни производства.

Редактор: Цветина Петкова