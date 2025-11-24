Мъж на 20 години е в болница след сбиване между няколко души в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. Той е с травми на главата, без опасност за живота.

Сбиването е станало на улица "Ръжена" в Казанлък вечерта на 22 ноември, при което мъжът е пострадал и е откаран в болница в Стара Загора. Образувано е досъдебно производство.

Осъдиха 12 души на затвор за масовия бой в Казанлък през 2023 г.

В резултат на издирването, като съпричастни към извършеното деяние за срок до 24 часа са задържани двама мъже, на 40 и на 21 години. Работата по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова