12 души получиха присъди за убийство след масовия бой в Казанлък през 2023 година. Сбиването между две фамилии от селата Манолово и Тъжа се случи през месец март. Причината - дългогодишна вражда. При побоя с лопати и колове загинаха двама мъже - на 36 и 54 години. По информация на NOVA в момента в едно от селата има засилено полицейско присъствие.

►Окръжният съд в Стара Загора днес постанови следните мярки:

• Подсъдимият С. Т. Е., на 44 години, е осъден на лишаване от свобода за срок от седемнадесет години, при първоначален строг режим на изтърпяване. Той, като съизвършител, е направи опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно трима мъже.

• Подсъдимият С. Е. Т., на 24 години, е осъден на лишаване от свобода за срок от осемнадесет години, при строг режим. Наложеното наказание е за това, че, като съизвършител, направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като умишлено е умъртвил 36-годишен мъж и е направил опит да умъртви друг.

• Подсъдимата А. Т. Е., на 45 години, е осъдена на наказание лишаване от свобода за срок от седемнадесет години, при строг режим, за това, че, като съизвършител, умишлено е умъртвила 36-годишен мъж.

• Подсъдимият К. А. К., на 18 години, е осъден на осем години лишаване от свобода, при строг режим. Съдът го призна за виновен в това, че, като съизвършител, направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като умишлено е умъртвил 36-годишен мъж и е направил опит да умъртви двама мъже. Към датата на деянието К.А.К. е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

• Подсъдимият М. Р. Ш., на 25 години, е осъден на осемнадесет години лишаване от свобода, при строг режим на изтърпяване. Подсъдимият, като съизвършител, направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като умишлено е умъртвил 36-годишен мъж и е направил опит умишлено да умъртви други двама.

• Подсъдимата Н. А. Т., на 33 години, е осъдена на лишаване от свобода за срок от петнадесет години и четири месеца, което наказание следва да изтърпи при строг режим. Подсъдимата, като съизвършител, е направила опит умишлено да умъртви мъж.

• Подсъдимият А. К. Ш., на 46 години, е осъден на шест години лишаване от свобода, при строг режим, за причинени средна телесна повреда на мъж и лека телесна повреда на други двама.

• Подсъдимият Е. Т. Е., на 47 години, е осъден на общо наказание лишаване от свобода за срок от осемнадесет години, при строг режим на изтърпяване. Съдът го призна за виновен в това, че, като съизвършител, направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като умишлено е умъртвил 54-годишен мъж и е направил опит умишлено да умъртви двама други. Също така, при инцидента, подсъдимият е причинил средна телесна повреда на жена.

• Подсъдимият Т. А. Т., на 36 години, е осъден на лишаване от свобода за срок от петнадесет години и четири месеца, което да изтърпи при строг режим. Подсъдимият, като съизвършител, е направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно двама мъже.

• Подсъдимата Т. С. Т., на 22 години, е осъден на лишаване от свобода за срок от петнадесет години, при строг режим, за това, че като съизвършител е направила опит умишлено да умъртви мъж.

• Съдът освободи от наказателна отговорност подсъдимата Ф. М. Г., на 46 години, и подсъдимата Р. К. Ш., на 38 години, като наложи на всяка от тях административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лева. Двете подсъдими, като съизвършителки, са причинили лека телесна повреда на жена от другата фамилия.

Тежестта на наказанията е определена за всеки един от подсъдимите въз основа на изяснените факти и обстоятелства по делото и доказаното им участието в престъпнитe деяния.