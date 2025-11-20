Софийската районна прокуратура задържа и обвини 39-годишен мъж за жесток побой над 67-годишен.

Според събраните доказателства на 15 ноември в късния следобед в заведение в Бухово обвиняемият е нанесъл удари с юмруци и ритници по лицето и главата на жертвата. Вследствие на това той му причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянна слепота с едното око.

По случая е образувано досъдебно производство за тежка телесна повреда, за която се предвижда ефективна присъда от 3 до 10 години. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка.

Редактор: Цветина Петкова