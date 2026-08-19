„Капибарата е най-разпознаваемото животно в Европа в момента. Тя е хит сред младите и в социалните мрежи. А именно младите са в основата на конкурси като „Евровизия”. Така управителят на зоопарка в Бургас Кръстьо Дъбов обоснова предложението капибара да е талисман на „Евровизия 2027”.

Предлагат необичайни талисмани за „Евровизия 2027”

„Това животно е много харизматично. Способно е да общува и с хора, и с всякакви видове животни. Няма агресия”, казва Дъбов.

Розово фламинго – новото предложение за талисман на „Евровизия Бургас 2027”

Дали капибарата ще стане символ на „Евровизия 2027”, на която домакин ще е Бургас, предстои да разберем. В публичното пространство се появяват още много и различни идеи, които организаторите предстои сериозно да разгледат, за да направят най-добрия избор.

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