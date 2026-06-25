Снимка: БТА
По случая се работи от няколко месеца
Полицаи от Кюстендил са иззели документи от офис на жена, извършвала правни услуги без да има юридическо образование. Униформените са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор и с разрешението на Районния съд в Кюстендил в жилище и офис в града, обитавани от 59-годишната жена.
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Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. От претърсените обекти са иззети множество документи, казаха от полицията. В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че жената е неправоспособна - няма юридическо образование, а клиентите ѝ са били измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали.
По случая се работи от няколко месеца. Към настоящия момент жената не е задържана, съобщава кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица ИвановаРедактор: Станимира Шикова
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