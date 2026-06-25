Полицаи от Кюстендил са иззели документи от офис на жена, извършвала правни услуги без да има юридическо образование. Униформените са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор и с разрешението на Районния съд в Кюстендил в жилище и офис в града, обитавани от 59-годишната жена.

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Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. От претърсените обекти са иззети множество документи, казаха от полицията. В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че жената е неправоспособна - няма юридическо образование, а клиентите ѝ са били измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали.

По случая се работи от няколко месеца. Към настоящия момент жената не е задържана, съобщава кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова

Редактор: Станимира Шикова