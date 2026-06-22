Ключовото в момента по случая с Пепи Еврото е поредният разнобой между Прокуратура и МВР, защото вътрешното министерство казва „ние знаем къде е той – в чужбина, но нямаме европейска заповед за арест”. Тоест полицията не може да отиде на своя глава да го задържи там където е, а европейската заповед за арест минава през Прокуратурата. Това коментира журналистът Стефан Миланов в предаването „Денят на живо”.

„Как може тези две служби да се разминават за един такъв човек, в крайна сметка не издирват Карлос Чакала. Аз лично не се наемам да кажа до къде е злоумисъл и до къде е чиста небрежност и несвършена работа, защото не мога да разгранича дали някой го покрива този човек и му осигурява комфорт с липсата на европейска заповед за арест, тъй като в момента, ако има нещо, което да се знае категорично е, че той няма издадена такава”, заяви Миланов.

МВР знае къде е Пепи Еврото, но няма европейска заповед за ареста му

Според журналиста Кирил Борисов, дори и да има европейска заповед за арест на Пепи Еврото, всичко ще остане същото. „Ако той не реши да се прибере (с уговорката – ако е жив), няма да го видим. Петьо Петров не е от тези криминални престъпници, които могат да се скрият някъде по света без никаква санкция. Въпросът е, че този човек е свързан с много други хора, едва ли някой е толкова наивен да вярва, че Петьо Петров – ресторантьорът, е командвал съдебната система и всички ръководители в Прокуратурата са ходили на крака при него, защото той е Пепи Еврото и е голям схемаджия”, категоричен беше Борисов.

Според него той със сигурност той има покровители в политическата власт и в магистратурата, и е действал в угода на икономически, политически и криминални кръгове. „Евентуалното му откриване, може да проясни картинката, защото и Пепи Еврото, и Мартин Нотариуса са две кървящи рани в тялото на съдебната система и докато те не бъдат оздравени, ще има проблем”, каза журналистът.

По думите на Стефан Миланов „Осемте джуджета” са една демонстрация, как държавната машина се задейства при натискане на копче от правилния човек, идва, взима ти бизнеса и го дава на друг. Аналогичен е случаят с Теодора Георгиева и „правенето” й на европейски прокурор от същата тази група, допълни журналистът. „Логиката тази машина да е създадена, за да проработи само в тези два случая – да открадне бизнеса на Явор Златанов и да прати Теодора Георгиева, според мен е минимална. Логиката е, че тази машина така работи и тя е сработила в десетки други такива случаи, за които ние не знаем. Ключовото е дали сега някой от тази машина, ще тръгне да „предава четата”, коментира Миланов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова