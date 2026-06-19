Оперативни данни сочат, че има насоки за местонахождението на Петьо Петров, известен с прякора си Пепи Еврото. При евентуално издаване на европейска заповед за арест, считам, че в кратки срокове той ще бъде задържан и доведен в държавата, за да се изправи пред съда. Това коментира главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов на въпрос на NOVA.

На Софийската градска прокуратура вече са предоставени абсолютно всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия по случая. Документите и данните са събрани съвместно от служителите на сектор „Издирване” в съответната дирекция и колегите им от Главна дирекция „Национална полиция”, посочи гл. ком. николов.

СГП обжалва присъдата на Петьо Еврото и отново го обяви за издирване, но по дело за изнудване

Той категорично отказа да даде повече детайли за това към коя държава водят следите към този момент. Главният секретар на МВР обясни, че предоставянето на такава конкретна информация би нарушило оперативната работа на службите.