Арести в София, след като 36-годишен мъж падна от Лъвов мост и загина. Според близки на жертвата той е бил бутнат от моста. Сигналът за случилото се беше подаден към 18.00 часа в понеделник. Екип на Спешна помощ пристигнал на мястото за броени минути, но само констатирал смъртта на мъжа. Започнало е разследване за убийство, а трима души са задържани.

Румяна Александрова е очевидец на фаталния инцидент. Тя е и човекът, подал сигнала към полицията. В публикация в социалните мрежи в понеделник тя написа: „Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40 евро. Толкова ли струва един човешки живот?“.

"Всичко се случи буквално пред мен, на метър-два разстояние. На светофара мъж започна да крещи на загиналия, след това премина на червен светофар, отиде при него и го сграбчи за дрехите. Той успя да се отскубне. Пресече в посока към моста, където по-късно се случи трагедията. Искаше да си тръгне, но не успя. Другият мъж тръгна след него, хвана го и започна да крещи за някакви 40 евро. Това чух. Крещеше нещо като: „Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро? Сега ще видиш“, разказа в ефира на „Здравей, България” Румяна Александрова.

Откриха мъртъв мъж в района на Лъвов мост, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

По думите ѝ с крещящия мъж имало още двама души, които изглеждали спокойни. Тя уточни, че починалият се е занимавал с миене на прозорци на автомобили и стоял постоянно в района на светофара. "Видях, че момчето носеше бяла кофа с принадлежности за миете на прозорци. В един момент стана някакво сбутване между него и другия мъж. Аз се обърнах да видя какво се случва, докато пресичах на пешеходната пътека. Всичко стана за около пет секунди. В следващия момент вече беше сграбчил момчето за дрехите и го беше притиснал към парапета. После просто го изблъска. И миг по-късно видях как краката му вече са във въздуха и той полита надолу", разказа Александрова.

Тя беше категорична, че само един мъж е проявил агресия спрямо жертвата. "Другите двама не участваха. Те бяха приятели на мъжа, който бутна момчето", потвърди очевидката.

И допълни: "След това се опитаха да си тръгнат от мястото. Пресякоха на светофара, без дори да изчакат колите. Насочиха се към пазара. Аз видях патрулна кола и веднага казах на полицаите. Те реагираха бързо и задържаха мъжете".

Александрова заяви, че до този момент не е била разпитвана като свидетел в полицията.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова