Снимка: БТА
Това заяви председателят на парламента на страната Руслан Стефанчук
Украинската Върховна рада (парламентът) на Украйна получи оставката на премиера Юлия Свириденко, съобщи днес председателят на парламента Руслан Стефанчук, цитиран от Укринформ.
"Парламентът ще разгледа този въпрос в най-скоро време в съответствие с установената процедура“, написа Стефанчук във Фейсбук.
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"Благодарен съм на Юлия Анатолиевна за работата ѝ начело на правителството в изключително труден за държавата момент, за приноса ѝ към укрепването на икономиката, подкрепата за хората и напредъка на страната ни по пътя към Европейския съюз. Пожелавам ѝ успехи в бъдещата ѝ дейност“, добави председателят на украинския парламент.
Парламентарната процедура за сформиране на ново правителство на Украйна може да започне още утре, отбелязва Ройтерс.Редактор: Никола Тунев
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