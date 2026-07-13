Украинската Върховна рада (парламентът) на Украйна получи оставката на премиера Юлия Свириденко, съобщи днес председателят на парламента Руслан Стефанчук, цитиран от Укринформ.

"Парламентът ще разгледа този въпрос в най-скоро време в съответствие с установената процедура“, написа Стефанчук във Фейсбук.

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"Благодарен съм на Юлия Анатолиевна за работата ѝ начело на правителството в изключително труден за държавата момент, за приноса ѝ към укрепването на икономиката, подкрепата за хората и напредъка на страната ни по пътя към Европейския съюз. Пожелавам ѝ успехи в бъдещата ѝ дейност“, добави председателят на украинския парламент.

Парламентарната процедура за сформиране на ново правителство на Украйна може да започне още утре, отбелязва Ройтерс.

Редактор: Никола Тунев