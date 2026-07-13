Леко пътнотранспротно произшествие в центъра на София на кръстовището на ул."Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман". Става дума за верижна катастрофа между три коли, научи NOVA.

Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети.

Войната по пътищата: Какви мерки ще предприеме държавата за по-малко инциденти

Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщиха от СДВР за NOVA.

Редактор: Цветина Петрова