Снимка: Facebook
-
Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта
-
Кола и линейка се удариха на път Е79 край Враца (СНИМКИ)
-
Голям пожар край Париж изпепели близо 1900 хектара, двама са задържани (ВИДЕО)
-
Огромен пожар край Париж блокира жп линии и магистрали (ВИДЕО)
-
Огромен пожар в бар в Банкок отне живота на най-малко 28 души
-
Шофьор загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката (ВИДЕО+СНИМКИ)
Двама са получили леки наранявания
Леко пътнотранспротно произшествие в центъра на София на кръстовището на ул."Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман". Става дума за верижна катастрофа между три коли, научи NOVA.
Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети.
Войната по пътищата: Какви мерки ще предприеме държавата за по-малко инциденти
Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщиха от СДВР за NOVA.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни