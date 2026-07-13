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По негови думи мантинелите са спасили много животи
Когато говорим за пътна безопасност трябва да обръщаме внимание на всичко, включително и поведението на шофьорите. В момента коментираме мантинелите – по проект те са планирани да задържат автомобил 1500 – 1600 кг. Това каза Алекси Кесяков, бивш директор на КАТ и експерт по пътна безопасност, в „Интервюто в Новините на NOVA”.
„Ако „атакуваме” мантинелите обаче и видим информацията за удари с автомобили, ще видим, че са спасили няколко хиляди души”, посочи той. И допълни, че трябва да обърнем внимание на шофьорите на товарните автомобили, които трябва да се съобразяват с пътната обстановка.
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Кесяков каза, че транспортните фирми имат ангажимент да обучават шофьорите си и да контролират те да не нарушават правилата.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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