България има нужда и от двата нови блока в АЕЦ "Козлодуй" и от АЕЦ "Белене". Първо, защото двата работещи реактора в действащата централа ще излязат от употреба и трябва да бъдат заместени и второ - защото България трябва да замести големите мощности от въглища, които ще бъдат спрени. Това заяви председателят на "Булатом" и ядрен експерт Богомил Манчев в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS.

Припомняме, че през миналата седмица премиерът Радев заяви, че е предложил на украинския президент Зеленски България да изгради АЕЦ "Белене" и да продава от нея ток на Украйна през Румъния, а проектът да се финансира с европейски пари. Това е последващо предложение след идеята Украйна да закупи реакторите за Белене.

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Според експерта обаче има технически проблем:

"Това оборудване е за реактори от трето поколение, а украинската централа - сградата на реакторното отделение, е за реактори второ поколение. Дребната разлика е, че второ поколение имат три системи за безопасност и има три нива, а трето - четири системи. Как ще сложим четири системи в три стаи? Няма как да стане, това би било екзотика."

Според Богомил Манчев АЕЦ "Белене" може да бъде изградена със стратегически инвеститор, но до момента политически решения са спирали проекта.

"Когато беше спрян проекта имаше стратегически инвеститор - имаше трима кандидати. Росатом, южнокорейската компания и една китайска компания. И трите можеха да довършат проекта. Но проблемите бяха политически - Китай е неприемлив партньор по политически причини за Европа, това беше 2020 година, в края на третия мандат на ГЕРБ. Русия също беше нежелана, имаше натиск да няма. Корейците можеха да го направят, но въпросът за тях е към тези, които отказаха да проведат търга. Този проект може да бъде направен, но е спиран по политически причини. Дойде му времето сега."

Причината

Дами и господа, говорим за ядрена енергетика, защото премиерът Румен Радев направи - само преди дни - на пръв поглед странно и изненадващо предложение - размразяване на проекта за изграждане на "АЕЦ Белене" с европейски средства и - забележете - заедно с Украйна. Според него президентът на Украйна Володимир Зеленски отново е предложил Киев да закупи реакторите за неосъществената, но никога не слизаща от ума на политиците ни АЕЦ "Белене" и точно в този момент дошло родното контрапредложение. Целта е хем ние да имаме втора централа, хем Украйна да получава електричество от нея през Румъния.

Припомням ви, че проектът бе за последно спрян от правителството на т.нар. "сглобка" през 2023 година след неуспешен опит да се намерят инвеститори. След това парламентът взе решение, с което възложи на правителството да преговаря с Украйна за продажбата на доставеното от руската "Атомстройекспрот" ядрено оборудване, което и до днес стои консервирано на площадката край Дунав. Неговата оценка бе за малко над 600 млн. евро – малко под сумата, която държавната "Национална електрическа компания" плати за изработката му. Преговорите по сделката обаче зациклиха, защитаващата се от Русия Украйн няма средства, а и чисто практически реакторите няма как да бъдат превозени в условията на войно до АЕЦ "Хмелницка", за където се преговаряше да бъдат инсталирани. Идеята може да е неконвенционална, но идва - вероятно - в правилния момент. Причината е, че ЕС преосмисли позицията си за ядрената енергетика и вече от година вярва, че блокът трябва да се движи към разработване на нови широкомащабни реактори. Дори пресметна парите, които ще се необходими - 205 млрд. евро. Плюс едни допълнителни 36 млрд. евро за удължаване на срока на експлоатация на съществуващите.

В същото време ние - поне на хартия - продължаваме проекта за разширяване на АЕЦ "Козлодуй", имаме си компания, която работи по темата. Кое е възможно и кое не? Кое е нужно и кое не? И роди ли нов ренесанс за ядрената енергетика? Говорим с вероятно най-големият познавач на темата в Българи.

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