Сър Антъни Хопкинс издава първия си музикален албум, който включва колекция от класически произведения, върху които е работил в продължение на шест десетилетия.

Носителят на „Оскар“ актьор сподели, че е композирал музика „цял живот“ и че „музиката е била първото ми желание“.

Първият сингъл от албума на 88-годишния музикант, озаглавен „Life Is A Dream“, беше издаден в петък и е вдъхновен от детските му спомени от Маргам в Южен Уелс. Заглавието му е „Bracken Road“ от „1947: Suite For Solo Piano And Orchestra“, а Хопкинс разказва, че е повлиян от улиците, ливадите, земеделските земи и планините, които са обграждали неговия дом през 40-те години на миналия век.

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Легендарният актьор е носител на два "Оскар"-а за филмите "Мълчанието на агнетата" (1992) и "Бащата (2021). Той споделя, че пише собствена музика от детството си и започва да свири на пиано на четиригодишна възраст.

Носител е и на четири награди БАФТА, две награди „Еми“, награда „Лорънс Оливие“, отличието „Сесил Б. ДеМил“ през 2005 г. и стипендията на БАФТА за цялостно творчество през 2008 г. През 1993 г. е посветен в рицарство от кралица Елизабет II за заслугите му към драматургията.

В Instagram Хопкинс написа по повод албума си: "Благодаря ви, скъпи приятели Брадли Купър, д-р Мария Тереза ​​Очоа, Стивън Бартън, Маргарет Уитман, Сам Шварц, Аарон и Наталия Тъкър, Тара Арояве и любимата ми съпруга Стела. Целият ми живот е мечта. Подписването на договор с Decca Records е чест, която се случва веднъж в живота. Беше истинска привилегия да си сътруднича с изтъкнатия Филхармоничен оркестър и виртуозните солисти, виолончелистът Грегорио Нието и класическият пианист Серджо Тиемпо. Най-дълбоката ми благодарност и уважение са към маестро Густаво Дудамел, чието изкуство е неразделна част от това музикално пътешествие".

Сър Антъни Хопкинс композира музиката през 1963 г., когато е млад актьор в Ливърпулския театър.

„Някои от тези произведения живеят с мен от десетилетия и все още се връщам към тях“, споделя звездата от "Да срещнеш Джо Блек".

Музиката на сър Антъни е изпълнена от носителя на награда „Грами“ диригент Густаво Дудамел с Филхармония оркестър и ще разсъждава върху живота му като дете в Уелс, и за семейството му.

В края на 2025 г. Хопкинс издаде своята автобиография със заглавие "Справихме се, хлапе". В книгата си той споделя откровено за трудностите, успехите, битките с вътрешните демони и пътя към себе си – с неподправена честност, хумор и мъдрост.