Една от най-трогателни истории в света на киното е тази на Антъни Хопкинс. Той израства в Уелс като затворено, проблемно дете с трудности в ученето и липса на близост с баща си. Алкохолът почти го унищожава в младите му години, докато не достига дъното и не избира трезвеността. А киното идва не като блясък, а като спасение. Повече за легендата на киното разказаха издателят и преводач от издателство "Рива" - АБО, и кинокритика – Димитър Дринов в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова