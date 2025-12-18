-
Да празнуваш Бони: Една песен и една година повече
-
Михаела Маринова: Научих, че силните мъже са рядкост
-
„Нищо лично”: Васил Василев – Зуека за живота в Испания
-
По-полека към празниците: С музиката на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени"
-
Швейцарският победител в Евровизия 2024 връща трофея си в знак на протест срещу участието на Израел(ВИДЕО)
-
Калин Врачански: Управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
Димитър Дринов и АБО разказаха за живота на легендарния актьор
Една от най-трогателни истории в света на киното е тази на Антъни Хопкинс. Той израства в Уелс като затворено, проблемно дете с трудности в ученето и липса на близост с баща си. Алкохолът почти го унищожава в младите му години, докато не достига дъното и не избира трезвеността. А киното идва не като блясък, а като спасение. Повече за легендата на киното разказаха издателят и преводач от издателство "Рива" - АБО, и кинокритика – Димитър Дринов в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни