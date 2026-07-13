Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър започва седмицата, която се очаква да бъде последната му на власт, с дипломатическа визата, докато вероятният му наследник Анди Бърнам очаква да поеме поста, предадоха ДПА и "Пи Ей Мидия".

Бърнам, единственият кандидат в процедурата по избор на нов лидер на Лейбъристката партия, се очаква официално да наследи Стармър следващия понеделник, на 20 юли.

Никой друг претендент за поста не може да събере необходимите 81 номинации от представители на управляващата партия в Камарата на общините, за да се изправи срещу Бърнам, който получи подкрепа от 322 от общо 403-мата лейбъристи в долната камара на британския парламент, а вероятно и още други ще го номинират в понеделник, когато се върнат в Уестминстърския дворец.

Днес Стармър заминава за Париж, където ще се присъедини към поддръжниците на Украйна по време на срещата на "Коалицията на желаещите".

Лидери от 25 държави се събират в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна

Очаква се утре той да участва в тържествата по повод Деня на Бастилията, националния празник на Франция.

Междувременно Рейчъл Рийвс изпълнява последните си задължения като министър на финансите и утре се очаква да произнесе последната си реч в "Меншън Хаус", където ще представи плановете си за подкрепа на малките предприятия.

В неделя Рийвс предупреди Бърнам, че той трябва да остане "изключително фокусиран" върху това, което иска да постигне на власт. "Важно е, когато Анди прекрачи този праг, да има добре обмислен план, защото управлението във Великобритания е трудно и ще се сблъска с много предизвикателства и изненада", заяви Рийвс в интервю за предаването на "Би Би Си" "Неделя с Лора Куенсбърг".

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"Най-важното е, че той и екипът му имат напълно ясна представа за това, което искат да постигнат. Когато се появят тези сътресения, той трябва да остане изцяло фокусиран върху нещата, които винаги са го мотивирали, винаги са го тласкали напред и са причината, поради която иска да ръководите нашата велика страна", добави тя.

Рийвс призна, че няма да остане в екипа на Бърнам като министър на финансите, и заяви, че е "напълно разумно" той да бъде амбициозен, когато беше попитана за твърденията, че той от повече от година планира да се кандидатира за премиер.

Редактор: Ивета Костадинова