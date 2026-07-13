Министерство на културата информира, че считано от днес, 13.07.2026 г., в Търговския регистър е вписан новият Съвет на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

На своето първо заседание Съветът на директорите избра Иванка Веселинова за председател на Съвета на директорите, а Ия Петкова-Ангелова – за изпълнителен член на Съвета на директорите.

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По указания на ръководството на Министерство на културата новият Съвет на директорите започва незабавна работа по разплащането на дължимите трудови възнаграждения на служителите на НДК, както и преодоляване на всички отложени действия, в резултат на забавеното вписване.

Ръководството на Министерство на културата ще изисква от новия Съвет на директорите пълен одит на дружеството, детайлна проверка на дейността, както и финансов анализ за състоянието му.

Редактор: Никола Тунев