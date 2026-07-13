Две седмици след изчезването на 11-годишната Наталия издирването продължава. Има нова следа, но не за момичето, а за неговия пастрок Асен Симеонов. Доброволци твърдят, че той е бил забелязан във варненското село Величково, на около 40 километра от Константиново, откъдето той отведе детето. След преследване мъжът успял да се измъкне.

„Този човек в последните дни е бил забелязван сам. Една вечер отново там го гонихме, но местността е хълмиста, тревиста, има гъста растителност, която пречи на термодрона“, обяснява доброволецът Боян Доцев. Според него Симеонов познава много добре района, което му е помогнало да избегне преследвачите си.

По-късно полицейски екипи пристигнали на място и отрекли забелязаният мъж да е Симеонов. Задържан е друг, който не отговаря на профила му - 45-годишен, с психични проблеми. До 10 юли включително, чрез Единния европейски номер 112 са постъпили 69 сигнала за издирването на момичето, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна, предаде кореспондентът на БТА във Варна.

11-ти ден издирване на Наталия от Варна, претърсват гори

Председателят на туристическо дружество „Родни Балкани“ Камен Кукуров коментира, че ако не бъде открит, мъжът може да се укрива още много дълго време. „Той и детето спокойно могат да оцелеят доста време в гориста местност, защото сезонът е благоприятен“, смята Кукуров.

Междувременно полицията продължава да проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци периодично претърсват райони, в които смятат, че може да има следи. Макар част от тях вече да са прекратили издирването, други остават на терен. Районът продължава да се претърсва с дронове и камери.

Междувременно хората в Константиново не губят надежда, те се надяват, че момичето ще бъде открито. А до местните достига разнопосочна информация. И въпреки, че част от доброволците вече са се отказали, то други като Боян продължават по-мотивирани от всякога. Боян споделя, че не може да легне спокойно, знаейки, че Наталия може да страда в този момент.