Новият изпълнителен директор на Националния дворец на културата е Ия Петкова-Ангелова. Тя е избрана от новосформирания Съвет на директорите на 2 юли 2026 г.

В професионалната си кариера Петкова-Ангелова не е непозната за НДК. Тя е ръководила направление „Стратегическо развитие“, а през 2019 г. е заемала и поста директор „Маркетинг и реклама“ в Двореца. Назначението обаче привлича внимание и заради политическите и семейните връзки на новия директор.

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Ия Петкова-Ангелова е съпруга на Иван Ангелов, който в момента е заместник-председател на Народното събрание от „Прогресивна България“. Тя е и дъщеря на Тодор Петков – дългогодишен функционер на БКП, областен управител на Пловдив и кмет на града в последните месеци на управлението на Тодор Живков. Наскоро Петков беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Пловдив“. Името му остава свързано с управлението на града в края на социалистическия режим и с мащабното жилищно строителство от онзи период.

Самата Ия Петкова-Ангелова също има политическа биография. През 2014 г. тя е кандидат за евродепутат от БСП, а през 2019 г. е предложена от социалистическата партия за член на Съвета за електронни медии.

Редактор: Дарина Методиева