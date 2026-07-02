Министърът на културата Евтим Милошев освобожди досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

Отстраниха директора на НДК

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър.

Редактор: Цветина Петрова