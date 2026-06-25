Отстраниха от поста изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев.

„Назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обяви Милошев. Той обаче уточни,, че това не я освобождава от отговорност.

Министърът на културата добави, че възнагражденията на членовете на управителния съвет ще се преизчислят на 3-месечна база и спрямо постигнатите резултати. Милошев възлага на главния счетоводител на НДК да изготви счетоводни изчисления за определяне на размера на възнагражденията, изплатени без правно основание.

Припомняме, че Върховният административен съд окончателно потвърди наложената ѝ глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси . Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син. Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемият контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро.

Според съда за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формално нарушение - самият факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес.

Припомняме, че в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

При 49 млн. евро загуби: Шефът на НДК - с месечна заплата от над 13 000 евро

Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – петима членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.