Снимки и видео: Генерално консулство на България в Лос Анджелис
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Събитието събира представители на различни култури и традиции от цял свят
За втора поредна година България участва във Фестивала "Бевърли Хилс", който се проведе в Beverly Gardens Park в сърцето на Бевърли Хилс в неделя, съобщиха от Генералното консулство на България в Лос Анджелис.
Международният фестивал събра представители на различни култури и традиции от цял свят, като предложи на посетителите музика, танци, изкуства и кулинарни демонстрации.
От България до най-престижните червени килими на света: Виктория Сиракова откри изложба в Генералното ни консулство в Лос Анджелис (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: Генерално консулство на България в Лос Анджелис
Българското участие бе осъществено със съдействието на генералния консул на Република България в Лос Анджелис Бойко Христов.
Снимка: Генерално консулство на България в Лос Анджелис
Страната ни беше достойно представена от танцовия състав „Хоротропци“ с художествен ръководител Веселка Василева.
Снимка: Генерално консулство на България в Лос Анджелис
Съставът впечатли многобройната публика с автентични български народни танци, темпераментни изпълнения и изключително красиви традиционни носии от Шопската, Пиринската, Добруджанската и Тракийската фолклорна област.
Видео: Генерално консулство на България в Лос Анджелис
Богатството на багрите, шевиците и характерните елементи на носиите представиха по ярък начин многообразието на българското културно и фолклорно наследство.
Видео: Генерално консулство на България в Лос Анджелис
Танците на "Хоротропци" предизвикаха силен интерес сред посетителите на фестивала, които не само аплодираха българските изпълнители, но и се включиха в традиционното българско хоро, превръщайки представянето в истински празник на културния обмен и приятелството между народите.
Видео: Генерално консулство на България в Лос Анджелис
Участието на България във Festival Beverly Hills е поредна успешна инициатива за популяризиране на българската култура, традиции и фолклор в Южна Калифорния, пишат още от българското представителство в Лос Анджелис. А Генералното консулство изказа благодарност към художествения ръководител Веселка Василева и всички танцьори от състав „Хоротропци“ за тяхната отдаденост, професионализъм и достойно представяне на България пред международната публика.Редактор: Цветина Петрова
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