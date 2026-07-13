Европейският съюз окончателно одобри нов пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на ЕС, промените ще започнат да се прилагат от средата на 2027 г., пише "Дойче веле" .

Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчният багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж, без допълнителни такси.

Нови правила за авиопътниците в ЕС: По-бързи обезщетения, безплатни места за деца и ръчен багаж в цената на билета

Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител.

Безплатно ще бъде и отпечатването на бордни карти на летището. Освен това превозвачите вече няма да могат да отказват качване на обратен полет на пътник, само защото не е използвал билета си в посока отиване. Предвидени са и по-ясни гаранции за пътниците, които бъдат преместени в по-ниска класа от тази, за която са платили. В тези случаи те ще получават автоматична компенсация.

Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с девет месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си.

Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. Те ще имат право на напитки след два часа чакане, храна след три часа и впоследствие на всеки пет часа, както и на безплатен хотел и транспорт до него, ако се наложи престой.

Превозвачите няма да дължат обезщетение, когато закъснението или отмяната на полета са причинени от извънредни обстоятелства, като тежки метеорологични условия, природни бедствия, проблемно поведение на пътници или стачки на летищния персонал и наземното обслужване.

Редактор: Ралица Атанасова