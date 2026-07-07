Европейският парламент окончателно одобри мащабна реформа на правилата за защита на авиопътниците, която предвижда по-лесни процедури за обезщетяване при закъснели и отменени полети, по-голяма прозрачност при формирането на цените на билетите и допълнителни права за семейства с деца и хора с увреждания.

Промените бяха подкрепени с 646 гласа „за“, 12 „против“ и 3 „въздържал се“ след постигнато споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС. Новите правила надграждат действащото законодателство от 2004 г., което урежда правата на пътниците при отменени полети, закъснения и отказан достъп на борда.

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Запазват се обезщетенията при закъснения и отменени полети

Евродепутатите успяха да защитят съществуващите права на пътниците да получат възстановяване на сумата за билета или алтернативен маршрут при отменен полет.

Остава в сила и правото на обезщетение при закъснение над три часа, при отменен полет по-малко от 14 дни преди пътуването или при отказан достъп до борда.

Размерът на компенсациите се запазва:

» 250 евро за полети до 1500 км;

» 400 евро за полети в рамките на ЕС над 1500 км и за други полети между 1500 и 3500 км;

» 600 евро за по-дълги маршрути.

Авиокомпаниите ще могат да намалят обезщетението с 50% за най-дългите полети, ако предложат алтернативен маршрут и закъснението при пристигане не надвишава четири часа.

Превозвачите няма да дължат компенсации при извънредни обстоятелства извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия, стачки на летища и доставчици на навигационно обслужване или случаи с агресивни пътници.

Въпреки това авиокомпаниите остават задължени да осигуряват грижа за блокираните пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване до три нощувки.

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По-бързо възстановяване на средства

Сред най-съществените промени е опростяването на процедурите за изплащане на обезщетения.

Пътниците, които изберат възстановяване на разходите вместо пренасочване, ще получават средствата си автоматично. При проблем с полета авиокомпаниите ще бъдат длъжни в срок до четири дни да предоставят ясни инструкции за подаване на искане за обезщетение.

Пътниците ще разполагат с девет месеца, за да подадат претенция, а авиокомпаниите ще трябва в рамките на 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си.

Важна промяна е, че информацията за правата на пътниците ще трябва да бъде достъпна дори без създаване на профил или използване на мобилно приложение.

Безплатен ръчен багаж и по-голяма прозрачност на цените

Новите правила гарантират правото на безплатно пренасяне на една лична вещ на борда, като малка чанта, раница или лаптоп.

Освен това Европейският парламент настоява авиокомпаниите и онлайн платформите за продажба на билети да показват още в началото на резервацията крайната цена с включен ръчен багаж. Целта е пътниците по-лесно да сравняват офертите на различните превозвачи.

Предвидена е възможност авиокомпаниите да предлагат по-ниски цени на пътници, които доброволно изберат да пътуват без ръчен багаж.

Друга промяна предвижда да отпаднат допълнителните такси за коригиране на дребни грешки в имената на пътниците, както и за разпечатване на бордни карти след онлайн регистрация.

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Семействата ще седят заедно без допълнително заплащане

Сред най-очакваните промени е въвеждането на задължение авиокомпаниите да настаняват безплатно родител или придружител до дете под 14 години.

Същото право ще важи за пътници с увреждания, хора с намалена подвижност и бременни жени.

Освен това хората с увреждания ще могат да получават обезщетение и помощ от авиокомпаниите, ако изпуснат полет поради липса на навременна подкрепа от страна на летищните служби.

Нови права за притежателите на двупосочни билети

Пътниците ще могат да използват обратния полет по двупосочен билет дори ако не са се възползвали от първия сегмент на пътуването. За това няма да се начисляват допълнителни такси.

Какво следва

След одобрението от Европейския парламент споразумението трябва да бъде потвърдено и от Съвета на ЕС. След публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз новите правила ще влязат в сила 20 дни по-късно. Държавите членки и авиокомпаниите ще разполагат с една година, за да подготвят прилагането на новите изисквания.

„Днешното гласуване е победа - както за пътниците, така и за европейската авиация. След повече от 13 години застой най-накрая заменяме несигурността с ясни правила, по-силни права и повече доверие“, заяви българският евродепутат и докладчик по темата Андрей Новаков.

Редактор: Цветина Петкова