Европейският парламент и държавите членки на ЕС постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците, която запазва обезщетенията при закъснели полети и въвежда редица нови гаранции за потребителите.

Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до придружителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети.

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Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променяно повече от две десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получат компенсация при закъснение над три часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда.

Размерът на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута – до 250 евро за полети до 1500 километра, 400 евро за разстояния между 1500 и 3500 километра и 600 евро за по-дълги пътувания. При определени условия авиокомпаниите ще могат да намалят компенсацията за най-дългите маршрути, ако предложат алтернативен транспорт и закъснението при пристигане е ограничено.

Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Независимо от причината за забавянето обаче, те ще бъдат длъжни да осигуряват грижа за засегнатите пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване.

Споразумението предвижда и по-ясна процедура за предявяване на искове. Авиокомпаниите ще трябва в кратък срок да предоставят на засегнатите клиенти информация как могат да поискат обезщетение. Пътниците ще разполагат с девет месеца за подаване на заявление, а превозвачите ще трябва да отговорят и да изплатят дължимите суми в рамките на 30 дни.

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Сред най-съществените нововъведения е задължението децата под 14 години да бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане. Същото право ще имат и хората с увреждания, пътниците с намалена подвижност и бременните жени.

Новите правила укрепват и правата на хората с увреждания. Ако те пропуснат полет заради недостатъчно съдействие от страна на летищните служби, ще могат да получат компенсация и алтернативен транспорт.

Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда личен предмет като малка чанта или раница. Освен това авиокомпаниите и онлайн платформите ще бъдат задължени още в началото на процеса на резервация ясно да показват крайната цена на билета, включително условията за ръчен багаж.

Отпадат и някои допълнителни такси, които често предизвикват недоволство сред пътниците. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или за издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Пътниците ще имат право да получават електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение.

Споразумението беше единодушно подкрепено от представителите на Европейския парламент в помирителната процедура и се разглежда като важна стъпка към по-добра защита на авиопътниците в Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова