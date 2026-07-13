Заветът на Александър Александров към съгражданите му бе отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. Днешният 13 юли е обявен за ден на траур в общината.

Общоградското поклонение се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на омуртагчани към техния съгражданин. През целия ден те оставяха цветя на мястото. В обредния дом е отворена съболезнователна книга.

Директорът на Историческия музей в града Мирослав Тошев отвори съхранявано в институцията послание на Александров към съгражданите му и идните поколения.

Прощаваме се с българския космонавт Александър Александров

В завета на Александър Александров пише:

„Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс „Мир“. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг, мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям заръката: Пазете я! В Космоса по-хубав кът от нея няма.

7 юни 2013 година, Александър Александров, летец-космонавт на България“.

Снимка: БТА

"Надявам се тези негови думи ще продължат да отекват в нашите души и сърца още много, много години", каза Тошев, съобщи кореспондентът на БТА в Търговище Боряна Димитрова.

Александров оставя завета по време на честване на годишнина от полета от 7 юни 1988 г. Датата се отбелязва като ден на Община Омуртаг от 2006 г.

Редактор: Ивета Костадинова