Министър-председателят Румен Радев проведе среща с делегация на футболен клуб „Барселона“ и техни международни партньори. Разговорът беше организиран от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. В срещата участваха още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Представителите на „Барселона“ заявиха готовност за сътрудничество с България в развитието на детско-юношеския футбол чрез обмен на експертиза, добри практики и методики. Беше изразена готовност за подкрепа при изграждането на устойчив модел за откриване, развитие и подготовка на най-талантливите млади футболисти.

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Премиерът Румен Радев отбеляза, че правителството подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и изграждането на модерна спортна инфраструктура. Министър-председателят посочи, че чрез спорта, образованието и активния начин на живот трябва да се създават повече възможности за младите хора.

Румен Радев отбеляза, че добрата работа на испанските футболни школи се доказва от успехите на националния отбор на Испания. Като пример той посочи достигането до полуфиналите на Световното първенство, както и факта, че осем от футболистите в състава на Испания играят за Барселона.

По време на срещата беше обсъдена и идеята за организиране на приятелски мач между първия отбор на Барселона и националния отбор на България. Според премиера подобно събитие би имало силен вдъхновяващ ефект за българските деца и млади футболисти. Министър-председателят получи като подарък фланелка на „Барселона“.

"За нас ще бъде чест да почерпим от опита и добрите практики на един от най-успешните футболни клубове в света. Вярвам, че чрез подобно партньорство можем да дадем допълнителен стимул на повече деца да спортуват и да бъдат физически активни. Спортът и футболът изграждат мостове между хората и възпитават ценности, които остават за цял живот“, заяви министър Керязов.

Представителите на „Барселона“ запознаха министър Керязов с концепция за четиригодишна програма, насочена към развитието на българския футбол. Сред основните заложени цели са увеличаване на броя на активно спортуващите деца и младежи и повишаване на нивото на националните отбори чрез въвеждането на нова система за откриване и развитие на таланти.

Снимка: Пресцентър на Министерство на младежта и спорта

От испанския клуб подчертаха, че България има своите традиции и значимо наследство във футбола, като откроиха името на Христо Стоичков и неговата роля в историята на „Барселона“.

Редактор: Ралица Атанасова