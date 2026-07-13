Тази седмица в рубриката „Новите известни“ ви срещаме с Илко Соколов - бивш брейкър, геолог, работещ в IT сектора, и един от най-разпознаваемите популяризатори на парфюмната култура у нас.

Познат в социалните мрежи като „онзи с парфюмите“, Илко споделя с чувство за хумор любопитни факти, тенденции и анализи от световната парфюмна индустрия. Чрез своите профили в YouTube, TikTok и Instagram той достига до хиляди последователи, които търсят съвети за аромати и правилния избор на парфюм.

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Неговият проект „Парфюмната разходка“ представлява персонализирана ароматна консултация, по време на която той помага на всеки участник да открие най-подходящия за него аромат. Според Соколов изборът на парфюм зависи не само от предпочитанията, но и от начина на живот, характера и дори развитието на обонянието.

Любовта му към парфюмите започва преди години по време на многобройните му пътувания из Европа и Азия. Именно тогава открива колко силно ароматите влияят на настроението, увереността и спомените на хората.

Илко е категоричен, че един от най-разпространените митове е, че качественият парфюм задължително трябва да бъде много траен и силен. По думите му трайност, излъчване и шлейф са различни характеристики, а най-важното е ароматът да носи удоволствие и самочувствие на своя притежател.

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В бъдеще Соколов планира да създаде и собствен парфюм, който да отразява актуалните световни тенденции и да бъде разпознаваем както в България, така и на международния пазар. Илко съветва хората да не прекаляват с тежките парфюми, да се наслаждават на живота и, разбира се, да открият аромата, който ги представя най-добре.