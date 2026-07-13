Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) отново излязоха на протест с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев. Демонстрацията започна пред академията и премина с шествие до Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, предаде БТА.

Протестиращите настояват за повече прозрачност относно участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, възможните финансови последици и евентуалното отражение върху участието ѝ в програмата „Еразъм+“. Те искат още прекратяване на институционалния натиск, повече отчетност и реално участие на студентите в решенията, свързани с бъдещето на висшето училище.

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По време на протеста беше приета декларация, в която студентите заявяват, че ръководството е загубило доверието на значителна част от академичната общност. Според тях в управлението на академията липсват прозрачност и диалог, а действията на ръководството са довели до сериозна управленска криза.

Представителят на инициативния комитет Тони Пенчев заяви, че протестиращите няма да се откажат от искането си за оставката на ректора и са готови да предприемат нови законови протестни действия. По думите му подписката с искане за оставка вече е събрала над 400 подписа, от които повече от 270 са на настоящи студенти.

Министърът на културата Евтим Милошев прие на среща днес протестиращи студенти от НАТФИЗ и техния преподавател Нина Алтъпармакова. Още в началото на срещата и двете страни се съгласиха, че Министерството на културата няма административно влияние върху висшето учебно заведение, тъй като то е към Министерство на образованието и науката.

"В същото време вие сте хората, които утре ще правите филмовата индустрия и в този смисъл аз съм един от вас. Вие сте хората, които утре ще изграждате лицето на българската култура и у нас, и по света, затова с голямо уважение ви приемам“, заяви министър Милошев.

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Той подчерта, че не бива да се забравя, че академичната автономия, която имат висшите учебни заведения, е постижение и това е важен елемент в съществуването и дейността на университетите, защото именно тя позволява и участието на студентите в управлението.

Пред протестиращите министър Милошев прие ролята на медиатор за възстановяване на диалога и трайно разрешаване на прекъснатата комуникация в НАТФИЗ. Веднага след срещата със студентите, той проведе разговори с министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев и ректора на театралната академия проф. Мирослав Дачев. И тримата ръководители бяха единодушни, че казусът изисква диалог.

Междувременно Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организират среща за обсъждане на напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студентите. Тя е насрочена за 15 юли в Националния студентски дом.

Редактор: Ралица Атанасова