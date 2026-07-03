Студенти от НАТФИЗ излязоха на пореден протест пред сградата на академията срещу член-кореспондента на БАН, професор и ректор Мирослав Дачев. Мотото на протеста е "ДлъжниСмеВи“. Те настояват Дачев да поеме моралната и институционална отговорност за настъпилата криза в академията.

На протеста студентите вдигнаха плакати с надписи : Аз не съм семестриална такса, аз съм студент. Чуваха се призиви „Оставка“.

Те са подкрепени и от целия факултетен съвет на факултет "Екранни изкуства" от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов".

Снимка: БГНЕС

Студентите се обърнаха и с писмо към премиера Румен Радев, Народното събрание, партиите, Съвета на ректорите и Етичната комисия поради поредица от случаи през последните месеци, които според тях поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ. Те изброяват в писмото си няколко рискови точки за НАТФИЗ, а именно: Риск за участието на НАТФИЗ в европейския университет FilmEU; Атмосфера на натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция; Натиск върху студентски протест и ограничаване на свободното изразяване; Липса на прозрачност относно начисляваните сметки за електроенергия в общежитието; Намеса в учебния процес.

Студенти излязоха на протести пред Софийския университет и НАТФИЗ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Същевременно заявяваме, че сме изгубили доверието си в настоящото ръководство на НАТФИЗ и считаме, че ректорът чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев следва да поеме морална и институционална отговорност за настъпилата криза. Вярваме, че НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” заслужава управление, основано на прозрачност, диалог, отчетност и уважение към академичната общност, като заявяваме, че ще отстояваме с всички позволени от закона средства академичната автономия, заявяват студентите.

Снимка: БГНЕС

"Академичната синдикална организация изрази своята позиция като заяви, че правото на протест е неотменимо демократично право и следва да бъде уважавано. Наред с това обаче всички членове на академичната общност носят и споделена отговорност за съхраняването на нормалния образователен процес, институционалното доверие и обществения авторитет на Академията.

Призоваваме обществените оценки да се основават на проверени факти и на обективно представяне на всички гледни точки. До настоящия момент в Академичната синдикална организация не са постъпвали официални сигнали или искания за синдикална защита, свързани с твърдения за оказван натиск, заплахи за прекратяване на трудови правоотношения или други действия, попадащи в компетентността на синдикалната организация.

Като страна по Колективния трудов договор, Синдикалният съвет отчита последователни действия на ректорското ръководство за подобряване условията на труд, финансовата стабилност на Академията и развитието на нейната академична и творческа дейност. Сред обективните резултати следва да бъде посочена и най-високата институционална акредитационна оценка на НАТФИЗ в историята ѝ - 9.61.

Считаме, че провеждането на протестни действия в периода на кандидатстудентски изпити създава реален риск от затрудняване на нормалното протичане на изпитния процес, поражда напрежение сред кандидат-студентите и техните близки и би могло да се отрази неблагоприятно върху общественото доверие към НАТФИЗ. В тази връзка призоваваме всички страни да проявят необходимата отговорност при избора на форми и време за изразяване на своите позиции, заявяват още от синдикалната организация", пише още в писмото на студентите.

Редактор: Цветина Петрова