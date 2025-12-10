Снимка: Георги Димитров, NOVA
Те ще тръгнат към Триъгълника на властта, за да се слеят с демонстрацията там
Студенти се събраха на протести пред Ректората на Софийския университет и пред НАТФИЗ. За първи път се състои и протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В инициативата участват възпитаници на различни университети в страната, които се обявяват срещу „модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, в момента олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов".
Към 16:45 протестът на студентите от НАТФИЗ се премести при колегите им пред Ректората
„За нас е изключително важно да сме тук, защото младите хора виждаме, че положението в държавата в момента не е на нивото, на което трябва да бъде. Ние сме европейска държава, а виждаме корупция, която движи цялата държава. На практика Делян Пеевски е купил всички държавни сектори — от частен бизнес до банки, до агенции, до всякакви държавни структури. Да не кажа съдебната система, защото видяхме какво се случи в последните месеци”, заяви Александър Иванов от Обединението „Студенти против мафията”.
„Ние, поколението Z, сме промяна за нещо по-хубаво. Искаме цялостна реформа. Искаме оставката на това правителство, защото то е незаконосъобразно за мен, лично. И съм сигурен, че имаме достатъчно кадри в тази държава, с които може да променим това, да живеем в една качествено европейска, цивилизована държава, без мафия”, допълни Иванов.
Към 18:00 часа отново пред Ректората се събират и студенти от цялата страна, част от инициативата „Стоп”.
15:45 часа
В ранния следобед в сряда студенти от НАТФИЗ се събраха пред сградата на учебното заведение на антиправителствен протест. След това те планират да се отправят към големия антиправителствен протест, който ще се проведе в Триъгълника на властта.
И трите студентски шествия ще се слеят с антиправителствения протест в Триъгълника на властта.
Снимка: Георги Димитров, NOVA
Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.
Снимка: Георги Димитров, NOVA
От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:
♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.
СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.
Снимка: Стоян Нешев, NOVA
