НАТФИЗ отбеляза 150 години от рождението на патрона на академията Кръстьо Сарафов. По повод годишнината беше отпечатана и юбилейна пощенска марка с лика на Сарафов, а почетни професори и доайени на академията получиха отличия за цялостен принос.

Преди 75 години НАТФИЗ е кръстен на един от големите български артисти от „Поколението на създателите” Кръстьо Сарафов, и за разлика от други институции, театралното училище го запазва и до днес.

„С един акт на министерски съвет името му е принесено на театралното държавно висше училище и в този смисъл то е получено. Но защо го носим, означава защо го носим и днес - защото не сме се отказали”, каза ректорът на НАТФИЗ Мирослав Дачев. По думите му това, което е направил Кръстьо Сарафов е достатъчно, за да вдъхне надежда на младите да реализират мечтата си да бъдат на сцената.

Сарафов е с една от най-дългите творчески биографии сред първите професионални актьори в българския театър, или така нареченото „Поколение на създателите”. Именно неговият стремеж за развитие и неуморен дух е част от обучението на младите актьори и днес, разказват от НАТФИЗ.

Камелия Николова сподели, че Сарафов е известен с това, че започва трудно, но изключително активно работи върху ролите си. Неуморният му дух и жажда за работа са основното, което и днес на студентите трябва да наследят и да развиват в своята работа, допълни тя.