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Коментар на Люба Пашова, Кремена Атанасова и Деян Василев
В началото на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.
В първата дискусия те коментираха катастрофите на пътя. Безсилни ли са институциите пред безразсъдните шофьори?
Във втората дискусия коментаторите насочиха внимание към борбата с корупцията. Поводът - Сметната палата откри евентуален конфликт на интереси при Андрияна Татарова, бивш шеф на НДК, и още трима души - Динко Янев, член на Управителния съвет на „Национален производствен център“, директора на болницата в Монтана д-р Тодор Тодоров и директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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