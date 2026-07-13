В началото на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.

В първата дискусия те коментираха катастрофите на пътя. Безсилни ли са институциите пред безразсъдните шофьори?

Във втората дискусия коментаторите насочиха внимание към борбата с корупцията. Поводът - Сметната палата откри евентуален конфликт на интереси при Андрияна Татарова, бивш шеф на НДК, и още трима души - Динко Янев, член на Управителния съвет на „Национален производствен център“, директора на болницата в Монтана д-р Тодор Тодоров и директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова