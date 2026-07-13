"Пред управляващите от "Прогресивна България" стоят два теста - президентските избори през октомври и местните избори през следващата година. От това ще стане ясно дали партията ще остане постоянен политически субект. У нас има неписан закон, че ако си на власт – подкрепата ти пада. От сега трябва да се знае колко бързо ще пада тя", заяви в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът от "Тренд" Димитър Ганев.

По думите му новият политически сезон ще започне с предизборна кампания. "На 25 октомври вероятно ще бъде първият тур на президентският вот, а на 2 ноември - вторият", коментира той.

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"Ако Илияна Йотова бъде издигната за президент, тя ще бъде кандидат на "Прогресивна България". Логиката следва тя да бъде подкрепена от тях. Йотова е с много високо обществено доверие, тя е част от отбора на Радев в последните 10 години - те не са имали публични конфликти. Освен това, тя е припозната е от електората на "Прогресивна България", заяви политологът.

Ганев обясни, че ситуацията за ГЕРБ е трудна, защото е важно да потвърдят втората си позиция на изборите, а това няма да бъде лесно. "Там има дилема дали да се играе със самостоятелен кандидат или да се подкрепи по-широка кандидатура. Не е изключен вариант да подкрепят и кандидатурата на Андрей Гюров", заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев