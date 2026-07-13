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Според експерта Александър Христов инфлуенсърското съдържание трябва да бъде регулирано по-близо до медийните стандарти
Все повече държави обсъждат дали децата инфлуенсъри не трябва да бъдат защитени по същия начин, както децата актьори - с ограничения за работното време, гарантиране на част от приходите и право на личен живот. Международни експерти предупреждават, че при някои семейни профили самото детство се превръща в съдържание - първи стъпки, болест, наказания, емоционални моменти или ежедневни ситуации се публикуват с търговска цел.
Темата коментира в предаването „Социална мрежа“ маркетинг експертът Александър Христов, според когото основният въпрос е дали едно дете би се съгласило съдържанието с него да остане публично, когато порасне. „Основният критерий трябва да бъде какво ще помислят децата ми и съгласни ли ще са, когато пораснат, да има такова съдържание за тях. И ако отговорът е не или е двусмислен, то не бива да се прави“, заяви той.
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По думите му отговорността не е само на родителите, а и на компаниите, които използват подобно съдържание с търговска цел. "Време е инфлуенсърското съдържание да бъде приближено или приравнено до медийното, защото вече има достатъчно голямо влияние върху обществото“, смята експертът.
Христов обърна внимание и на рисковете от използването на детски образи в интернет и рекламите. По думите му публичността на известните родители може да „хвърли огромно неприятно крило върху детето“, а развитието на изкуствения интелект създава нови възможности за злоупотреби.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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