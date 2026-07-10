След месеци разследване и серия от сигнали от потърпевши, Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 39-годишната Гинка Борисова за участие в мащабна схема за измами, при която десетки хора са били убедени да теглят банкови кредити с обещание за бърза печалба и без финансов риск. Според разследващите общата щета надхвърля 807 хил. евро, а броят на пострадалите продължава да расте.

Схемата стана публично известна след разследване на Татяна Йорданова преди няколко месеца. Потърпевши разказват, че са били убеждавани да изтеглят потребителски кредити, представяни като част от специална финансова програма, свързвана с политическа организация. Срещу това им било обещавано, че заемите ще бъдат изплащани от трети лица, а те самите ще получат допълнителна печалба.

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По данни на прокуратурата след усвояването на кредитите участниците предавали в брой средствата на обвиняемата, като получавали обратно между 10 и 15 процента от сумата и уверения, че задълженията им ще бъдат обслужвани.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов определи случая като „мащабна схема за въвеждане в заблуждение на множество граждани“.

По думите му обвиняемата е изграждала доверие чрез добрата си обществена репутация, лични контакти и авторитета на политическа организация, с която е била свързана професионално.„Успяла е да изгради класическа пирамидална структура, при която новопостъпилите средства са използвани за покриване на задължения към по-ранни участници“, обясни Коджаниколов.

До момента като свидетели са разпитани най-малко 25 пострадали, но прокуратурата отчита, че след публичното разгласяване на случая ежедневно постъпват нови жалби.

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„Обвиняемата е интелигентна и образована жена с изключителна способност да изгражда доверие и да създава близки отношения с хората, с които общува. Не бива да се подценява и фактът, че е използвала авторитета на политическата организация, към която е твърдяла, че принадлежи“, заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Разследващите проверяват и ролята на други лица, които според част от потърпевшите са насочвали хора към схемата. Ще се установява дали те са били съзнателни участници в организацията или са действали без да знаят за измамния характер на дейността.

Според събраните до момента доказателства всички суми са били предавани лично и в брой на обвиняемата на различни места в София. Именно движението на средствата е един от основните акценти в разследването. „Вниманието ни е насочено към проследяването на паричните потоци и възможността пострадалите да бъдат обезщетени изцяло или частично“, заявиха от прокуратурата.

Съдът вече два пъти е потвърдил мярката „задържане под стража“ спрямо Гинка Борисова с мотив, че съществува риск да извърши нови престъпления.

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Обвинението предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода. От прокуратурата обаче уточняват, че правната квалификация може да бъде променена в хода на разследването, ако бъдат установени нови пострадали или допълнителни факти около функционирането на схемата.

Междувременно десетки хора продължават да изплащат кредити, които според обещанията никога не е трябвало да погасяват сами.

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