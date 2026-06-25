Неизвестен мъж подаде сигнал, че му било предложено срещу заплащане да пребие разследващия журналист от bird.bg Димитър Стоянов. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Заради подготвяното нападение е възложена проверка по реда на Закона за съдебната власт на Главна дирекция „Национална полиция“. Дадени са подробни указания за извършване на конкретни действия и е определен едномесечен срок за провеждане на проверката. Извършват се активни действия по възложената проверка, свързани с установяване на обстоятелствата по случая, уверяват от СГП.

Преди дни стана ясно, че изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов разпореди проверка във връзка с информация за заплахи срещу журналиста. В спешен порядък директорът на ОДМВР-Бургас трябваше да докладва дали в дирекцията има постъпили сигнали и какво е извършено по тях.

Редактор: Калина Петкова